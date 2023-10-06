Şenol Güneş'ten flaş karar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş, Burak Yılmaz ile devam edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa kararı aldı. Güneş, istifasını yönetime sundu. Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.
Ahmet Nur Çebi olağanüstü kongre kararı aldı
Kulislere göre maç sonrası stadyumda toplantı yapan yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday olup güven tazeleyecek.
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