Scholz, Putin hak ettiği cezayı alacak!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Tokyo'da görüşerek Rusya-Ukrayna krizi, Çin'in ekonomik ve askeri faaliyetleri, BM Güvenlik Konseyi reformu, nükleer silahsızlanma ve Hint-Pasifik bölgesi hedeflerini ele aldı. İkili, Ukrayna'ya desteklerini sürdürme ve ekonomik/güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı. Kishida, hukukun üstünlüğüne dayalı, özgür ve açık bir uluslararası düzeni sürdürme konusunda işbirliğini sürdüreceklerini belirtti ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Putin kararını da dikkatle izleyeceklerini söyledi.