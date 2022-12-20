Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Alınan kararlar!

Toplantıda 25 proje hakkında adım atılırken, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır.

Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır.

Ayrıca Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8'inci gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü toplantıda kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.