Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası: Zorla getirme kararı çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde otel odasında hayranı olan B.B.'ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında sonraki duruşmaya zorla getirilmesi ve yurt dışına çıkış yasağı konulması karar verildi.

Duruşmaya katılan B.B., "Ben doktor doktor, o ise sahne sahne geziyor" diyerek şikayetini yineledi.



Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi.

İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için tekrar geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

''Attığı çığlıklar görevliler tarafından duyuldu''

B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiği, odada başka kişilerin de bulunduğu ancak ilerleyen saatlerde başka bölmeye geçip sohbet ederken, Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

Kuş'un, B.B.'nin direnmesine rağmen zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.

Duruşmaya katılmadı

Davanın ikinci duruşması 13 Şubat'ta görüldü. Duruşmaya şikayetçi olan B.B., avukatları ve ailesi katıldı. Tutuksuz sanık Kurtuluş Kuş çağrı yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadı.