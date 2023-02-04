Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı yoğun kar nedeniyle ertelendi

Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde etkisini daha da arttıran kar yağışı kaynaklı elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 14.00'te oynanacak Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."