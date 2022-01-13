"Rusya, Türkiye’nin uydularını denizden fırlatmayı öneriyor"

Türkiye’nin uzay çalışmaları TUA’nın kurulması ile birlikte hız kazandı. TUA ile birlikte birçok ülke ile işbirliği anlaşmaları imzalanırken bu alandaki önemli bir ortağın da Rusya olması bekleniyor. 2021’in Kasım ayında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin ve beraberindeki heyet Türkiye’yi ziyaret etti. Yaklaşık bir ay sonra 2021’in Aralık ayının sonunda ise TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım başkanlığındaki heyet 3 gün boyunca Moskova’daydı.

Sputnik ile röportajında bu görüşmelerde birçok önemli adımların atıldığını belirten TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizin tamamında Rusya ile işbirliği söz konusu” dedi. Yıldırım’ın bu konudaki açıklamaları şöyle oldu:

Rusya tarafının memnuniyetle görüyoruz ki bu konuda çok istekli ve yapıcı açık bir tavırları var. Birçok konuda işbirliği yapabileceğimizi söylüyorlar. Tabii ki biz Rusya kadar hızlı hareket edemiyoruz çünkü yeni bir kurumuz bir de Türkiye kendi stratejisi gereği önceliklerini tespit ediyor ona göre hareket ediyor. Ancak Rusya tarafından memnuniyet verici bir işbirliği talebiyle karşı karşıyayız. Bunun en somut çalışması Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilecek olan Türk insanı ile ilgili oluyor. Burada zaten son safhadayız, iki seçenek kaldı ya ABD’nin ilgili kurumları ya da Roscosmos’un Soyuz aracı ile ISS’e bir Türk’ü göndereceğiz. Bu ikisi arasında çok yakın bir zamanda karar verilecek. Son teklifler alınıyor.

‘2 kişi eğitilecek 1 kişi gönderilecek’

Yıldırım, uzaya gidecek ilk Türk insanı hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

Henüz gidecek isimler belli olmadı. 2 kişi eğitilecek 1 kişi gönderilecek. Bu eğitimi verecek kurumların seçme kriterlerinde söz sahibi olmasını istediğimiz için nihai olarak kiminle çalışacağımızı belirlemeden seçim faaliyetlerine başlamadık. Çok da büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Herkes heyecanla bunu bekliyor. Bu ayın sonuna kadar kiminle çalışacağımızı sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Bu karar verildikten sonra seçilen ajansla astronot kriterlerinin belirlenmesi ve bunun seçiminin yapılması konusunda da işbirliği yapacağız. Neticede eğitimi verecek kurumun kriterlerine göre seçim yapacağız. Henüz bir isim yok ama aşağı yukarı profil belli, bilim altyapısı olan ama aynı zamanda uzayın zor şartlarına tahammül edecek, fiziki ve psikolojik şartlara sahip adayları seçeceğiz.