RTÜK'ten Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye ceza!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Maraş merkezli depremler sonrası yapılan yayınlarla ilgili toplantısında Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye ceza verdi.

Cezaları sosyal medya hesabından duyuran CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir" dedi.