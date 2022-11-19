Rastgele ateş açınca husumetlisi yerine babası ve kardeşini yaraladı

İddiaya göre, Gevher Nesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta bulunan çay ocağı işletmecisi M.Ç. (57) ile taksi şoförü A.A. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma sonrası M.Ç. telefonla yakınlarını arayarak olay yerine çağırdı. Durağa gelen yakınları, burada bulunan taksilere zarar verdi.

Bu sırada Ö.Ç. yanında bulunan tüfekle rastgele ateş ederek babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada tarafların bazı yakınları olay yerine gelerek kavga etti.

Polis ekipleri, yaralama ve kavga olayına karışanları gözaltına aldı.