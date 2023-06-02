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PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bu kişiyi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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