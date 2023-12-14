PFDK açıkladı: Faruk Koca'ya rekor ceza!

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya rekor ceza geldi! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıklarken Meler'e fiziksel saldırıda bulunan Faruk Koca, Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verildi.

Beş yıllık hak mahrumiyeti cezası verilen Faruk Koca'nın cezası, Futbol Disiplin Talimatı'ndaki madde gereğince sürekli hak mahrumiyeti cezasına dönerken MKE Ankaragücü'ne de beş maçı seyircisiz oynama cezası verildi.