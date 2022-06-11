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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği silah ve mühimmatlarını da tahrip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 RPG-7 roketatar, AT-4 tanksavar silahı, 3 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 piyade tüfeği, 2 PKMS makineli tüfek ve 3 yedek namlusu, Zagros keskin nişancı tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Tamburalı 6'lı Bombatar, Doçka uçak savar silahı, 45 el yapımı patlayıcı, 70 savunma el bombası, 90 taarruz el bombası, 4 M-18 gaz el bombası, 10 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 3 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 46 RPG-7 sevk fişeği, 112 tahrip T-40 mühimmatı, 1500 uçaksavar mühimmatı, 2 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1000 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 6 bin 100 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 20 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 35 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 Zagros keskin nişancı dürbünü, 5 termal silah dürbünü ve 8 telsiz ele geçirildi."

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