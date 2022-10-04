VAR hakemleri ne kadar ücret alıyor?

Merkez Hakem Kurulu 2022-2023 sezonunda saha hakemleriyle Video Yardımcı Hakem olarak bilinen VAR hakemlerini ayırdı. Yani bir hakem ya sahada olacak ya masada.

MHK, masa başında görev yapması için 11 hakem belirledi. Bu isimler hem Süper Lig hem de Spor Toto 1. Lig'de VAR'ın yanı sıra AVAR'da da görev alabiliyor.

2022-2023 SEZONU VAR HAKEMLERİ

Alper Çetin

Alper Ulusoy

Bülent Birincioğlu

Emre Malok

Erkan Engin

Hakan Ceylan

Koray Gençerler

Mustafa Öğretmenoğlu

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Serkan Tokat

VAR hakemlerinin aldığı maaş

TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptığını açıkladı. VAR hakemleri aylık sabit maaşlarının yanı sıra görev aldıkları her maçta ayrıca para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiği gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor.

VAR HAKEMLERİNİN ÜCRETLERİ

VAR hakemleri aylık sabit maaş: 10 bin lira

Süper Lig maç başı VAR ücreti: 10 bin lira

Süper Lig maç başı AVAR ücreti: 5 bin lira

1. Lig maç başı VAR ücreti: 6 bin 800 lira

1. Lig maç başı AVAR ücreti: 3 bin 400 lira

VAR ve AVAR gelirinde lider Alper Ulusoy

30 Temmuz 2022'de Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-2023 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı kazanan isim Alper Ulusoy oldu. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'ü VAR, 7'si de AVAR olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı.

Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceylan takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan masa hakemi ise Emre Malok oldu.