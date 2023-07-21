Netflix'te şifre paylaşma dönemi resmen sona erdi!

Netflix, yaptığı uyuruyla kullanıcılar arasında şifre paylaşma dönemini resmen sonlandırdı. Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerde uygulanmaya başlanan bu yasağın ardından kullanıcılar duyuruyu mail yoluyla aldı.

Yayın devi Netflix, Perşembe gününden itibaren kalan ülkelerin neredeyse tamamında haneler arasında hesap paylaşımını ele almaya başlayacağını söyledi.

Bir zamanlar hesap şifresi paylaşımı uygulamasını destekleyen Netflix, şimdi bunun iş beklentileri için karmaşık zorluklar oluşturduğunu düşünüyor.

Şifre paylaşım yasağı abone sayısını artırdı

Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Netflix'in şifre paylaşımını engellemesinin Haziran ayında sona eren çeyrekte güçlü bir abone artışı sağlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık 1 milyon müşteri kaybeden şirket, şimdi 6 milyon abone kazandığını söyledi. Bu artış büyük ölçüde, artık hizmeti ücretsiz olarak paylaşamayan ve kendi hesapları için ödeme yapmayı seçen bireylerden kaynaklanıyor.