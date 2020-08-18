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MSB'den yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları

Milli Savunma Bakanlığı'nca Diyarbakır'da yapılan sosyal deneydeki çocuklar için "İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Diyarbakır'da sosyal medya fenomenleri Mert Karakaş ile Burak Tutal'ın yaptığı sosyal deneyde 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorularına verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocukların videosu paylaşıldı.

İŞTE GELECEĞİN MEHMETÇİK ADAYLARI

Paylaşımda, "İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" denildi.

 

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