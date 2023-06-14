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MSB duyurdu: 41 teröristi etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

 

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