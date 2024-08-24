Motorine indirim, LPG'ye zam geldi!

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün ardından benzine yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de motorine yapıldı.

Motorinin litre fiyatına yapılan 78 kuruşluk indirim bugün pompaya yansıdı.

Benzin ve motorine indirim yapılırken LPG ise zamlandı. LPG'ye 42 kuruş zam yapıldı.

Benzin, motorin ve LPG'de son durum:

Benzin litre fiyatı: 43,11 TL

Motorin litre fiyatı: 43,09 TL

LPG litre fiyatı: 23,19 TL