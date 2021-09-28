Mezarlıkta bira festivali düzenlediler

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Norton kasabasında bir mezarlık bira festival alanı olarak kullanıldı. 4 gün süren festivalde çekilen fotoğraflar büyük tepki topladı. Festivalde mezar taşlarının tabure ve masa olarak kullanıldığı görüldü.

Tarihi bir klise olan St. Mary Klisesi'nin yanında bulunan binlerce yıllık mezarların üzerine oturan, aile mezarlarını masa gibi kullanan saygısız İngilizlerin rahat pozları büyük tepki çekti. Fotoğraflar sosyal medyada yayılınca organizasyonu düzenleyen şirkete tepki yağdı.

Organizasyonu düzenleyen şirketin sahibi David Dodd, yaptığı açıklamada, "Uzun süredir insanları yaşamlarından kısıtlayan bir salgınla karşı karşıyaydık. Sadece insanlar biraz rahatlasın istedik. Bizim personelimiz hiçbir şekilde mezarların etrafında oturma düzeni kurmadı ve mezarların üzerlerine oturulmasını da kesinlikle hoş karşılamadık." dedi.

Festivalin, 1020 yılından kalma St. Mary Klisesi'ne para toplamak amacıyla düzenlendiği öğrenildi.