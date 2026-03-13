AjansHaber Gündem SGK'dan emeklilik iptali iddialarına ilişkin açıklama

SGK'dan emeklilik iptali iddialarına ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu dönemde emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
SGK'dan emeklilik iptali iddialarına ilişkin açıklama

SGK’dan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan “Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiasına ilişkin haberler hatırlatılarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılma gereği duyulduğu kaydedildi.

İddianın gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir."

