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Metin Uca serbest bırakıldı

Televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uca, yaptığı paylaşımda da 4 buçuk saat sonra serbest bırakıldığını belirtti

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.

Uca, yaptığı paylaşımda da 4 buçuk saat sonra serbest bırakıldığını belirtti. Gözaltı nedeninin, Balıkesir'deki gösterisinde devlet büyüklerine yönelik bir hakaret iddiasıyla ilgili olduğunu kaydeden Uca, suçlamanın doğru olmadığını ve serbest kaldığını söyledi.

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