Metin Uca serbest bırakıldı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.

Uca, yaptığı paylaşımda da 4 buçuk saat sonra serbest bırakıldığını belirtti. Gözaltı nedeninin, Balıkesir'deki gösterisinde devlet büyüklerine yönelik bir hakaret iddiasıyla ilgili olduğunu kaydeden Uca, suçlamanın doğru olmadığını ve serbest kaldığını söyledi.