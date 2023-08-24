Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybıyla günü 7.602,24 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın hemen altında 27,1935'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2200 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal hizmetler güven endeksi

14.00 TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri