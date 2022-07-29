AjansHaber.com.tr Gündem Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi!
Vatandaş muhalefeti umut olarak görmüyor!
Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı
Bakan Kurum: Sosyal medya belediyeciliği yapmayın
Bakan Bilgin'den EYT mesajı!
Coca Cola hakkındaki soruşturma sonlandırıldı
Dar gelirli vatandaşa müjde hazırlığı!