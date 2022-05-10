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Manchester City, Erling Haaland transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Norveçli santrfor Erling Haaland'ın transferi için kulübü Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.

Manchester City Kulübü, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Haaland'ın transferi için Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Golcü futbolcuyla sözleşme detaylarının görüşüldüğü belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Haaland'ın 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2020'de transfer olan 21 yaşındaki Norveçli futbolcu, Almanya ekibiyle çıktığı 88 maçta 85 gol kaydetti.

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