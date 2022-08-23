AjansHaber.com.tr Dünya Hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu göstermeme çağrısı

Macron'dan, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası topluma, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısında bulundu.

Fransız basını, Macron'un, Kırım Platformu Zirvesi'nde yayınlanan video mesajında, uluslararası toplumu, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Macron'un, "Rusya'yı çatışmaları durdurmaya, birliklerini Ukrayna topraklarından geri çekmeye ve barışı yeniden inşa etmek için diplomasi seçeneğini seçme çağrısını yenilediği" kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanının herkesi "Ukrayna'yı, bu ülkenin toprağı ve geleceğini" korumak için her türlü diplomatik yolu kullanmaya davet ettiği bildirildi.

Macron'un, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederek uluslararası hukukun normlarını ihlal ettiğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Polis aracında silah alıp ateş açtı
Dugina’yı öldüren kadının görüntülerini dağıttı
Doğu Akdeniz'de yeni keşif yaptığı iddia edildi
Kızı içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu öldü
Erdoğan diplomasisi Türkiye’yi vazgeçilmez kıldı
Tesettür mayolu Müslüman anne kız havuza alınmadı
Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü