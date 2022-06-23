Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ından yıllar sonra gelen itiraf

Kurtlar Vadisi ilk serisinin karakterlerinden Kılıç'ı canlandıran Attila Olgaç, verdiği bir röportajda diziye dair itirafta bulundu.

Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası kadrodan ayrılmak istediklerini ifade eden Olgaç, kendilerine iki misli ücret teklif bu kararlarından vazgeçtiklerini belirtti.

"Kim Seslendirdi" isimli Youtube kanalına konuşan, Kurtlar Vadisi dizisinde Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç, hem kendisi hem de diğer oyuncularla ilgili bir itirafta bulundu.

Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'la ilgili tarikat haberleri çıktıktan sonra diziden ayrılmak istediklerini ifade eden Olgaç, "Hepimiz ayrılacaktık. Aldığımız paranın iki mislini verdiler, biz de kaldık. Zafer Ergin (Mehmet Karahanlı) 3 mislini isteyince 10 bölüm sonra öldürüldü" dedi.