Kız arkadaşıyla tartışan genç babasının silahıyla intihar etti!

Olay, saat 20.30’da Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesindeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrasında bunalıma giren Fatih T., Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis memuru olan babası E.T.’ye ait beylik tabancasını alarak mahallede bulunan piknik alanına gitti.

Bir süre piknik masasında oturan Fatih T., tabanca ile göğsüne bir el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatih T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen gencin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Fatih T.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı