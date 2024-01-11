Kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı kişi ya da kişilerin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Bu sabah şüphelilerin yakalaması için 46 ekip ve 117 personelle şüphelilere yönelik 'Kafes-30' operasyonu düzenlendi. Operasyonda; İsviçre'de dolandırıcılık suçundan aranan Taiguo Liu, İran'da dolandırıcılık suçundan aranan Paria Ghasemi, İran'da kara para aklama suçundan aranan Omid Alaghi, dolandırıcılık suçundan aranan Reza Fakhr Attar, Edris Moradi, Güney Kore'de kumar suçundan aranan Tae Yong Sung, Suriye'de göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Ali Abouyeg, Çin'de göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Xın An, Özbekistan'da insan kaçakçılığı suçundan aranan Dilnoza Umarova ve insan ticareti suçundan aranan Mavluda Ulmasova yakalandı.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "6 ülke tarafından haklarında İnterpol Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 kişi 'KAFES-30' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" ifadelerine yer verdi.