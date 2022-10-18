Kayserispor ve Galatasaray PFDK'da!

TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in 10. haftasındaki karşılaşmayla ilgili olarak Kayserispor'un saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı, Galatasaray'ın ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olaylarını gerekçe göstererek bu iki kulübün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.