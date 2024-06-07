Karaismailoğlu: “Değer ve zaman kazandıracak”

TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin "Yaptığımız işler ülkemize katma değer sağlayacak, son derece önemli işler. Bir de işlerin hızlandırılması gerekiyor. Zamanı ne kadar kısaltırsanız hem üretici hem işletmeci hem de kamu için olağanüstü fayda sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan teklifin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde yürürlüğe gireceğini anlatan Karaismailoğlu, düzenlemede, deniz ulaştırmasına yönelik önemli hükümlerin yer aldığını kaydetti.

Adil Karaismailoğlu, dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 90'ının deniz ulaştırmasıyla gerçekleştiğine işaret ederek, Türk deniz sularında seyir halindeki gemilerin aldığı kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine yönelik düzenlemelerin teklifte hüküm altına alındığını bildirdi. Bu kapsamdaki hizmetlerin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının önemli bir kısmında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, bunun dışındaki yerlerde ise özel işletmeciler tarafından sunulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, söz konusu şirketlerin bu hizmet için devlete pay ödediğini anlattı.

Teklifin yasalaşmasıyla bu hizmetlerin daha sağlıklı sunulacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Kıyı Emniyeti'nin kendi uhdesi dışında kalan kesimlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermek isteyen firmalar, devlete verecekleri pay oranı için açık artırma usulüyle ihaleye girecek. Böylece kamu payı daha da artırılacak. En yüksek payı devlete taahhüt eden firma işi alacak ve hizmeti o verecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Çevre Haftası'nın önemine işaret ederek, bu bağlamda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında çalışmalar yapıldığını anımsatarak, "Biz onun daha da üzerine çıkararak denizcilikte de sera gazı emisyonları için bedeller alınmasını sağlıyoruz. Bu bedeller ülkemiz içerisinde yeşil denizcilik alanındaki faaliyetlerde kullanılacak." dedi.

Kanun teklifiyle havalimanlarına yönelik önemli düzenlemelerin hüküm altına alındığını kaydeden Karaismailoğlu, hava yollarının Türkiye'de dünyadan daha hızlı geliştiğini, havalimanı tanımının da bu doğrultuda değiştiğini belirtti.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel yatırımlarımız var. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarımız. İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1600 civarında uçuş hareketliliği var; 250 bin yolcu ve 250 bin çalışanla yaklaşık 500 bin insan hareketliliğinin olduğu bir yapı. Havalimanı içerisinde ihtiyaçlara hitap edecek bazı yatırımları sağlayacak işletmelerin açılması gerekiyor. Otel, motel, kafeterya, benzin istasyonu gibi alanlar gerekiyor. Teklifle havalimanı tanımına bunlar da giriyor. İnşallah bu işletmelerle beraber gözbebeği olan ve Türkiye'ye hakikaten çok büyük katma değer sağlayan havalimanları daha etkili çalışmalarına devam edecek. Geçen yıl sadece İstanbul Havalimanı yolcusu 78 milyondu, bu yıl 80 milyonu da geçecek."

DHMİ çalışanlarına yönelik düzenlemeyi çıkardık

Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, mevcut durumda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının AR-GE kaynaklarının uzay ve havacılık sistemleri için kullanılabildiğini ancak kanun teklifine eklenen hükümle kaynakların, raylı sistemler ve denizcilik teknolojilerinde de kullanılabileceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, PTT çalışanlarına yönelik düzenlemelerle kurum personelinin işlerinin kolaylaştırılacağını ve hizmet kalitesinin artırılacağına işaret etti.

Adil Karaismailoğlu, teklife yönelik fayda-maliyet analizlerinin yapıldığını dile getirerek, "Az para harcayıp maksimum fayda sağlayacak işleri öncelememiz gerekiyor. Bunların hepsinin ayrı ayrı fizibilite çalışmaları, etki analizleri var. Yaptığımız işler ülkemize katma değer sağlayacak, son derece önemli işler. Bir de işlerin hızlandırılması gerekiyor. Bu yoğun trafikte beklemenin ve zamanın da maliyeti çok ciddi şekilde artıyor. Zamanı ne kadar kısaltırsanız hem üretici hem işletmeci hem de kamu için olağanüstü fayda sağlanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik bir hükmün, teklif metninden çıkarıldığını da anımsatan Karaismailoğlu, hava trafik kontrolörlerinin DHMİ'nin en önemli aktörleri olduğunu ve "yerdeki pilotlar" olarak anıldıklarını söyledi. Bu personelin ücretlerinin artırılması için bir düzenlemenin komisyona gelen teklif metninde bulunduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sefer yer hizmetlerindeki arkadaşlarımızın oldukça yoğun talepleri oluyor. İnşallah bütün DMHİ çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme nasıl yapılabilir, bunu denge halinde nasıl çözebiliriz, bütün taraflar bir araya gelip sağlıklı bir çalışma yapacağız. Herkesi memnun etmek zor oluyor ama inşallah herkesi memnun edecek düzeye geldiğimizde onu daha sonra başka bir kanuna ekleyeceğiz. Bu sıkıntıyı, rahatsızlığı ortadan kaldırmak için bunu biraz daha çalışmamız gerektiğini düşünerek tekliften çıkardık. İnşallah kısa zamanda çalışmayı tamamlayarak tekrar gündeme getireceğiz."

Karaismailoğlu, kanun teklifinin bayram tatilinin ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yasa taslağı hazırladık

Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, toplu taşımada mülkiyet sorununun çözümüne yönelik yasa teklifi hazırlığı içerisinde olduklarını, özellikle büyükşehirlerde raylı sistemlere entegre lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarında mülkiyet sorunu yaşandığını söyledi.

Toplu taşıma esnafının bazı taleplerde bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu talepleri Ulaştırma, İçişleri ve Çevre bakanlıkları değerlendirdi. Bir önceki yasama yılına yetiştirmek istemiş, biraz daha çalışmamız gereken konular ortaya çıkınca ertelemiştik. Bazı belediyelerimiz gereksiz şekilde şoför esnafını rahatsız edecek bazı düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Onları ortadan kaldıracak, toplu taşımada mülkiyet hakkını ve çalışma şartlarını düzeltecek bir yasa taslağı hazırladık. Son aşamasını bütün sektörler olarak değerlendirdik. Son olarak bakanlıklarla bir araya geleceğiz, bu yaz dönemine yetiştirmeye çalışacağız. Onu da çıkardığımızda şoför arkadaşımızın kafası rahatlayacak, esnaf daha kaliteli hizmet verecek."