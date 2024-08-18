'Kara Atmaca', en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi
Roketsan tarafından üretilen Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA'nın test atışları devam ediyor. Kara ATMACA, en uzun menzilli ve en uzun süreli son test atışında hedefini tam isabet vurdu.
ROKETSAN tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sistemi 'Kara Atmaca', en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini başarıyla vurdu.
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara Atmaca'nın uzun menzil uçtuğu belirtilerek, "Kara Atmaca, Atmaca UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.
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