Kahramanmaraş'ta bir kadın, depremden 180 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazında çok sayıda ekibin katılımıyla arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, depremden 180 saat sonra, binanın enkazından 39 yaşındaki Hatice Akan'ı çıkardı.

Akan, sağlık ekiplerine teslim edildi.