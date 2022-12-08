İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı!
İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 133 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 133 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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