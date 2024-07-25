İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam!

İstanbul'da UKOME toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı.

Buna göre, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Zamla birlikte 17,70 lira olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi. Öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 oranında zamlanarak 10 liradan 12 liraya yükseldi.

Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.