İstanbul'da kentsel dönüşüm için hangi çalışmalar yapılıyor?

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha anlaşılmış oldu.

Bölgede, 1999 öncesi eski yönetmeliğe göre inşa edilen binaların yüzde 96,5'i yıkılırken, TOKİ konutlarında ise herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Uzmanların, 'eli kulağında' diyerek uyardığı Marmara depremine İstanbul'u hazırlamak isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 39 ilçede 695 bin konutun dönüşüm çalışmalarını tamamladı.

İstanbul genelinde 188 farklı alanda 93 bin konutun dönüşüm çalışmaları ise devam ediyor. Peki bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde hangi çalışmalar yapıldı?

Beykoz'da 776 konut ve 47 dükkan

Beykoz Tokatköy'de bulunan 776 konut ve 47 dükkanın dönüşümü için çalışmalara başlandı. Beyoğlu Okmeydanı'nda 778 konut ve 160 dükkanın dönüşüm çalışmaları da sürüyor.

Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Zetinburnu, Bağcılar, Güngören, Kartal, Üsküdar, Ataşehir ve Sultanbeyli'de vatandaşlara yeni konutları teslim edildi.

Esenlerde 60 bin konut

Esenler'de 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Ağustos ayında tamamlanan 2108 adet ilk etap konutları vatandaşlara teslim edildi.

Bağcılar, Bayrampaşa, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da sağlıksız yapı ve zeminlerde oturan vatandaşlar Esenler'de inşa edilen yeni konutlara nakledildi.

Fikirtepe'de hedef 2024!

Fikirtepe'de bugüne kadar devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında 1644 konut sahiplerine teslim edildi. 60 bin vatandaşı yakından ilgilendiren 12066 konutun ise yapımına devam ediyor.

İstanbul'un en kapsamlı kentsel dönüşüm alanlarından birine sahip olan Fikirtepe'de 2024 yılına kadar tüm vatandaşların yeni konutlarına geçmeleri planlanıyor.

Üsküdar'da 7084 konutluk dönüşüm

Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresinde Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahalleleri içinde yer alan 7084 konutluk dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 551 yapının tamamlandığı projede 2583 bağımsız bölümün yapımı devam ederken 3950 bağımsız birimde de projelendirme çalışmaları sürüyor.

Devasa bir yapı stoğuna sahip megakent İstanbul'da kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen 300 bin riskli konut daha bulunuyor.

1.5 milyon yeni konut

Geçtiğimiz günlerde yeni konutların müjdesini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1.5 milyon konutun 500 binini Anadolu yakasında 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." dedi.

Rezerv alanlar belirlendi

İstanbul'a ilave nüfus getirmeden kentsel dönüşüm sürecinn tamamlanacağını belirten Kurum, yeni konutlar için gereken 130 milyon metrekare rezerv alanın tespitini yaptıklarını söyledi.

5 yılda tamamlanması hedefleniyor

İstanbul’un seyreltilmesi ve 1.5 milyon konutun taşınması işlemi için 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bu kolay bir süreç değil, zor bir süreç, ama biz rezerv alanlarımızı bitirdikten sonra etap-etap da konutları bitire bitire vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız." dedi.