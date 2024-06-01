İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine 1 Haziran itibarıyla izin verilmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası’nda oluşturulan denetim noktasında, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince hayvan sevk kontrolü yapıldı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kontrol noktasındaki bir tırın denetimi esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1 Haziran itibarıyla Kurban Hizmetleri Tebliği uyarınca İstanbul'a kurbanlık girişlerinin başladığını belirten Karaca, "Bugün saat 18.00 (31 Mayıs) itibarıyla sistemden çektiğimiz bilgilerine göre, 28 bin adet hayvan şu an yolda. Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi. Yine aynı sayıları bekliyoruz. Bakanlığımız da açıkladı. Kurbanlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, hayvan sayılarımız yeterli." dedi.

"823 küçükbaş, 325 de büyükbaş hayvan, kaçak hayvan sevki esnasında yakalandı"

Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Karaca, şöyle devam etti:

"Yol kontrollerimiz kurban dönemlerinde özellikle arttığından 365 gün, 7 gün 24 saat yapıyoruz ama bu dönemde biraz daha sıkılaştırıyoruz, hayvan hastalıkları ve zararlarının bulaşma riskinden dolayı. 1 Haziran öncesi kaçak girişleri önlemek adına da zaten nöbetlerimiz başlamıştı. Bu çerçevede 23 adet araçta 823 küçükbaş, 325 de büyükbaş hayvan, kaçak hayvan sevki esnasında yakalandılar. Onlara da 2 milyon 600 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Tuzla Karantina bölgesine alındı."

Hayvanların sevkiyattan önce bağlı bulundukları il, ilçe tarım müdürlüklerine götürüldüğünü anlatan Karaca, şu bilgileri verdi:

"Sağlık kontrolünden geçerler. Aşıları kontrol edilir. Akabinde veteriner sağlık raporuna dönüştürülür bu. Veteriner sağlık raporu sistemden çıkar ve sistemden çıkışı yaparlar. Biz de görürüz onu. 2010 yılında Dünya Veteriner Teşkilatının yapmış olduğu oylamayla İstanbul'un Avrupa yakasından itibaren Trakya Bölgemiz şap hastalığına ari bölgedir. Bu tarafa geçmek için de hayvanların belli şartları sağlaması lazım. Nedir bunlar? Kan analizlerinin yapılması lazım karantinada alıp. Onların yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyoruz. Mesela bu tır Tokat'tan gelmiş. Kan analizleri yapılmış, burada araçtaki hayvanlarla raporda yazılı hayvanlar birbiriyle uyumlu mu? Herhangi bir sağlık problemi var mı? Bunların tamamı kontrol edildikten sonra karşıya geçiyor."

"Kurbanlıkları izinli yerden alıp izinli yerde ehil kişilere kestirmeleri lazım"

Ahmet Yavuz Karaca, kurban kesecek vatandaşlara da hatırlatmalarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul'da, bir taraftan kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlıklarıyla da uğraşıyoruz. Valiliğimizce il, ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen 423 adet satış, 788 adet de kesim yerinin izinleri verildi. Vatandaşlarımıza şunu mutlaka söylüyoruz. İzinli yerden alıp izinli yerde ehil kişilere kestirmeleri lazım. İzinsiz yerlerden alıp veyahut da izinsiz yerde ehil olmayan kişilere kesim yaptırırlarsa hem idari para cezasıyla muhatap olacaklar hem de önünü alamayacak sıkıntılarla karşılaşacaklar. Çünkü bu sene kurban yaza geliyor. Hızlı bir şekilde o kurbanların kesilmesi lazım. Hatta ve hatta karkasın iç organlarının 10 dakika içerisinde kesildikten sonra çıkartılması lazım. Bu kadar hassas bir konu. Çünkü et bizim için ne kadar kıymetliyse zararlı organik mikroorganizmalar için de o kadar kıymetlidir. Vatandaşlarımız kurban alırken izinli yere gittiler, baktılar. Herhangi bir problem gördüklerinde orada veteriner hekimlerimiz bulunacak zaten. Onlara müracaat edebilirler. "

"Tarım Cebimde" mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili bilgilere "Tarım Cebimde" mobil uygulamasında da kolaylıkla ulaşılabildiğini dile getiren Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca İOS ve Android'den indirebilecekleri bir program var. Bunu indirdikleri takdirde 'küpe sorgulama' diye bir kısım var. Küpe sorgulama kısmına girdiklerinde küpe numarasını işlediklerinde o hayvanla ilgili yaşı, cinsiyeti, nereden gelmiş, hangi aşılar uygulanmış, hangi işletmede bulunmuş gibi bütün bilgileri görebilirler."