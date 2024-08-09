Instagram açılıyor!

Günlerdir kapalı konumda olan ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram her an açılabilir.

Katıldığı bir canlı yayında, Instagram ile ilgili son duruma ilişkin önemli bilgiler paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'de bizim kanunlarımız, kurallarımız, hassasiyetlerimiz var. Bu konuda kendilerinin dikkatini çektik. Epey de bir aşama kat ettiğimizi de ifade edebilirim." şeklinde konuştu.

Instagram ne zaman açılacak şeklindeki bir soru üzerine ise Uraloğlu, "Artık ufak ayrıntılar kaldı. Onlarda da bir mutabakata varabilirsek biz de bunu açalım istiyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından Instagram'ın en geç hafta başına kadar açılması bekleniyor.