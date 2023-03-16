İlk Evim'de İstanbul çekilişi başladı
İlk Evim kampanyasında İstanbul Tuzla'daki çekiliş başladı. Bakan Murat Kurum, "Sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız" mesajını paylaştı.
İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekiliş bugün yapılıyor. Saat 10:00 itibarıyla başlayan kura kapsamında 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izlenebiliyor.
‘’Güvenli yapı stokunu artıracağız’’
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından "Daha dirençli bir İstanbul için; İlave nüfus getirmeden, mevcut yapıları güçlendirecek, kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak, sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız. TOKİ ile İlk Evim projemiz kapsamında bugün 50 bin konutumuzun kurasını çekmeye başlıyoruz. İstanbullulara, İstanbul'umuza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.
🏡İlk Evim— TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 16, 2023
📍Bugün (16.03.2023) kura İstanbul ilimizde ...
🕙 Kura çekilişi saat 10.00 itibari ile başlayacak.
▶️ Bütün kuralar https://t.co/oWsmLa5hXc adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak.https://t.co/fKuTe6blPC
🗓️ Günlük Kura Takvimi pic.twitter.com/HTnVZNcSh7
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