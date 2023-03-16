İlk Evim'de İstanbul çekilişi başladı

İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekiliş bugün yapılıyor. Saat 10:00 itibarıyla başlayan kura kapsamında 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izlenebiliyor.

‘’Güvenli yapı stokunu artıracağız’’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından "Daha dirençli bir İstanbul için; İlave nüfus getirmeden, mevcut yapıları güçlendirecek, kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak, sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız. TOKİ ile İlk Evim projemiz kapsamında bugün 50 bin konutumuzun kurasını çekmeye başlıyoruz. İstanbullulara, İstanbul'umuza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.