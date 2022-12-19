İBB Başkanı İmamoğlu, yarın CHP Grup Toplantısı'na katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki toplantı saat 13.30’da başlayacak.

Mahkeme tarafından iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu etrafında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması konusunda tartışmalar yeniden başlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın onanması durumunda İBB’ye kayyum atanmayacağını fakat İmamoğlu’nun açığa alınacağını söylemişti.