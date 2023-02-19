Huzur Apartmanı'nın müteahhidi İsviçre'ye kaçarken yakalandı

Adıyaman Gölbaşı'nda depremde yıkılan ve çok sayıda can kaybına neden olan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurtdışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Adıyaman Başsavcılığı'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Varki, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talepli sevk edilecek.

Varki'nin İsviçre'ye kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Öte yandın, Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız da tutuklandı.