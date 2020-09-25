HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti

Iğdır'ın HDP'li Hoşhaber Belde Belediye Başkanı Ahmet Karasu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mart 2019 yerel seçimlerde oyların % 41,79'unu alarak Belde Belediye Başkanı seçilen Ahmet Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Karasu, halka hizmet etmek amacıyla çalışacağını belirterek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile herhangi bir bağı kalmadığını belirtti.

"ÇABALARIM BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETTİ"

Partisi ile ayrılık yaşadığını ve iletişim kopukluğunun da olduğunu belirten Karasu açıklamasında; "Değerli vatandaşlar belediye Başkanı olarak seçildiğim Halkların Demokratik Partisine ve halkımıza seçim döneminde ve sonrasında bütün söylemlerimde hep halkıma hizmet edeceğimi söyledim. Bu bağlamda gecemi gündüzüme katarak elimden geldiğince halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye çalıştım. Bu çabalarım gerek parti içinde gerekse kişisel çıkarlarına dokunduğum bazı çevreleri rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Açıklamasının devamında "Yapılan eleştirilerin hakaretlerin iftiraların haddi var hesabı yok" sözlerine yer veren Karasu, şöyle devam etti: "Uzun zamandır düşünce olarak ayrılık yaşadığım ve kopan iletişimimiz üzerine artık bu işi fazla uzatmanın bir anlamı kalmadığı kanaatine vardım. Bu günden sonra Halkların Demokratik Partisinden kendi isteğimle istifa ediyorum. Kalan görev süremde bağımsız olarak halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğimi halkımıza saygıyla bildiririm."