Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan personel alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2750 personel alımı yapıyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık bünyesine yapılacak olan 2750 personel alımının kadro ve branş dağılımını açıkladı. Peki, "Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir?" İşte 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati resmi Twitter hesabından "Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullanarak personel alımı yapılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman ve şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı sınavı ve personel alımı şartları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve 20 Hazine Avukatı olmak üzere toplamda 470 personel istihdam edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise; 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

Böylelikle toplam yapılacak personel alımı sayısı 3 bin 220 olacak.