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Güney Kore'den vatandaşlarına İran uyarısı

Güney Kore, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarının ardından vatandaşlarına, İran'ın bazı bölgelerine seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İran'a yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletiyle Huzistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletleri başta olmak üzere bazı bölgelerine seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

Güney Kore vatandaşlarına İran'a planladıkları ziyaretlerini iptal etmeleri ve bölgede ikamet edenlere acil durumlar dışında güvenli ülkelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın İran'daki güvenlik durumunu yakından takip edeceği ve ihtiyaç halinde ilave tedbirler açıklayacağı kaydedildi.

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