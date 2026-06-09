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AjansHaber Gündem Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Birinci basamakta 158 milyon tarama yapıldı"

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Birinci basamakta 158 milyon tarama yapıldı"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026’nın ilk 4 ayında aile sağlığı merkezlerinde 158 milyondan fazla tarama yapıldığını, sağlıklı hayat merkezlerine ise 96 bini aşkın başvuru gerçekleştiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Birinci basamakta 158 milyon tarama yapıldı"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “hastalanmadan önce sağlığı koruma” yaklaşımıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir sağlık hizmeti ağı oluşturulduğunu belirtti. Memişoğlu, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri üzerinden yürütülen çalışmaların kronik hastalıkların erken tespiti ve yönetiminde kritik rol oynadığını ifade etti.

Türkiye genelinde güçlü bir birinci basamak ağı

Bakan Memişoğlu, 8 bin 350 aile sağlığı merkezi, 973 toplum sağlığı merkezi ve 348 sağlıklı hayat merkezi ile ülke genelinde yaygın bir sağlık altyapısı oluşturulduğunu söyledi. Bu merkezlerde vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğu vurgulandı.

17 alanda hizmet, milyonlarca başvuru

Sağlıklı hayat merkezlerinde beslenme danışmanlığından fiziksel aktivite programlarına, kanser taramalarından psikososyal desteğe kadar 17 farklı alanda hizmet verildiğini belirten Memişoğlu, 2026’nın ilk 4 ayında bu merkezlere 96 bini aşkın başvuru yapıldığını açıkladı.

Aile sağlığı merkezlerinde ise 158 milyondan fazla tarama gerçekleştirildiğini ifade eden Memişoğlu, bu çalışmalarla kronik hastalıkların yönetiminde proaktif bir sürece geçildiğini kaydetti.

10,6 milyon kişide erken risk tespiti

Memişoğlu, yapılan taramalar sayesinde 10,6 milyon vatandaşın obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalık risklerinin erken aşamada tespit edildiğini ve bu kişiler için tedavi ile takip süreçlerinin planlandığını bildirdi.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık vizyonunun sürdüğünü belirten Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini ifade etti. Ayrıca sahada görev yapan 31 bin aile hekimi ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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