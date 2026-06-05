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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli şike operasyonu: 80 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli şike operasyonu: 80 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği öne sürülen suç ağına yönelik inceleme gerçekleştirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul merkezli şike operasyonu: 80 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike ve yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konulurken, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi.

Soruşturmada, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bu gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

192 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Yapılan çalışmalarda, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı şüphelilerin de yer aldığı tespit edildi. Ekipler, söz konusu yapılanmanın toplam 192 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını ortaya çıkardı.

24 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#istanbul
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