Fahiş fiyata şube sayısına göre ceza önerisi

Ağaoğlu, Sıfır Atık Hareketi kapsamında uygulamaya alınan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi ile tüketicilere iade edilen her ambalaj için 1 lira ödendiğini hatırlattı.

Sistemin geri dönüşüm sayesinde çevreyi koruyacağını, ham madde ithalatını azaltacağını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Ağaoğlu, buna rağmen bazı firmaların özellikle içme suyu fiyatlarında artışa gitmesine ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını ifade etti.

“Karşımızda apaçık bir fırsatçılık var”

Ambalaj maliyetlerinin zaten ürün fiyatlarının içinde yer aldığını belirten Ağaoğlu, tüketiciye ödenen depozito bedelinin iki-üç katı kadar fiyat artışı yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bu durumun tüketici boykotuna kadar varabilecek tepkilere yol açabileceğini dile getiren Ağaoğlu, “Karşımızda apaçık bir fırsatçılık gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

“Cezalar şube sayısına göre uygulanmalı”

Zincir marketlerin binlerce satış noktasına sahip olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, mevcut idari para cezalarının yeterince caydırıcı olmadığını savundu.

Fahiş fiyat artışlarında uygulanacak cezaların işletmelerin şube ve mağaza sayılarına göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, tekrarlanan ihlallerde cezaların katlanmasını, ısrar edilmesi halinde ise işletmelerin kapatılmasına kadar uzanan yaptırımların uygulanmasını önerdi.

“Savcılıklar da devreye girmeli”

Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığının tespit ettiği vakaların Cumhuriyet Başsavcılıklarına da bildirilmesini isteyerek, Türk Ceza Kanununun 237. maddesinde düzenlenen “fiyatları etkileme” suçu kapsamında soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Denetimlerin sıklaştırılması ve yaptırımların artırılması gerektiğini belirten Ağaoğlu, kamu otoritesinin tüketiciyle iş birliği içinde hareket ederek fırsatçılığın önüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlara şikayet çağrısı

Depozito uygulaması gerekçe gösterilerek normalin üzerinde fiyat artışıyla karşılaşan tüketicilere çağrıda bulunan Ağaoğlu, ürün etiketi, fotoğraf, konum ve satış noktası bilgileriyle birlikte Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya ilgili internet platformları üzerinden şikayette bulunabileceklerini hatırlattı.