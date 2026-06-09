Atlas Çağlayan davasında savcı mütalaasını açıkladı: Sanık için 21 yıl 7 aya kadar hapis talebi

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın anne ve babasının da aralarında bulunduğu müştekiler, mağdurlar ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemenin daha önce verdiği kapalılık ve gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ile izleyiciler salona alınmadı.

Duruşmada sanığın, müştekilerin ve bazı tanıkların ifadeleri alınırken, verilen aranın ardından Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcılık üç ayrı suçtan ceza istedi

Savcılık mütalaasında, çocuk sanık E.Ç.‘nin “çocuğa karşı kasten öldürme”, “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet” ve “zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın söz konusu suçlardan toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.