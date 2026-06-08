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AjansHaber Gündem 18 ilde siber suç operasyonu: 357 şüpheli yakalandı, 194 kişi tutuklandı

18 ilde siber suç operasyonu: 357 şüpheli yakalandı, 194 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlara yönelik son 5 gün içinde 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 194’ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik çevrim içi suçların hedef alındığı bildirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
18 ilde siber suç operasyonu: 357 şüpheli yakalandı, 194 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, siber suçlarla mücadele kapsamında 18 il merkezli yürütülen operasyonlar son 5 gün içinde gerçekleştirildi. Çalışmalarda toplam 357 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 194’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldüğü aktarıldı. Soruşturma süreçlerinin çok yönlü şekilde devam ettiği kaydedildi.

Siber suç yöntemleri ortaya çıkarıldı

İl emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin vatandaşları hedef alan çeşitli dolandırıcılık yöntemleri kullandığı tespit edildi. Bu yöntemler arasında sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım dolandırıcılığı”, “hesap kiralama” ve “ürün satışı dolandırıcılığı” faaliyetlerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin işletilmesine aracılık ettiği, bu platformlara para transferinde rol oynadığı ve reklam faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi. Bazı şüphelilerin ise POS tefeciliği yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, bazı dijital materyallerde çevrim içi ortamda çocuklara ait müstehcen içerik bulundurulduğu ve çocuklara yönelik taciz suçlarına karışıldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı açıklandı.

Kararlı mücadele sürecek vurgusu

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların güvenliğini hedef alan suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Devletin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığı belirtilerek, suç ve suçlulara karşı ülke genelinde operasyonların kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca operasyonları yürüten güvenlik birimleri ve adli mercilere teşekkür edilerek, dijital suçlarla mücadelede “tavizsiz” bir yaklaşımın sürdürüleceği kaydedildi.

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