Giresunspor’da Hakan Keleş istifa etti

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş istifa etti. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'ın açıklamasına göre Keleş istifasını yardımcıları aracılığıyla iletti.

Yeşil beyazlılar tarafından yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama

"Giresunspor'umuzun 02/05/2023 Salı günü planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Teknik Direktörümüz Hakan Keleş, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübümüze iletmiştir. Sonrasında kendisinin istifa etmiş olduğuna ilişkin haberler sosyal medya ve haber sitelerinde yer almıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz."