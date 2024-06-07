Gelinlik denemek artık ücretli olacak!

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün ve nikah sezonu açıldı.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, gelinlikçilerde de yoğunluk yaşanıyor. Hayallerindeki gelinliği bulmak isteyen gelin adaylarından dolayı gelinlik provası yapanların sayısı da artmaya başladı. Yalnızca evlenecek olan kadınlar değil, kendini gelinlikle merak edenler de gelinlik provası yapıyor.

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik provalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

NTV'den Şevval Yiğit'in haberine göre, artık gelinlik denemek ücrete tabii olacak. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

Fiyat düşecek

Bazı esnaflar bu uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını söylüyor. Alınan ücret kararını kimlerin uygulayıp uygulamayacağı bilinmezken, deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o paranın fiyattan düşüleceği belirtildi.