Fitch Ratings: “Orta Doğu'daki gerilim Türkiye için yönetilebilir”

Fitch Ratings tarafından yayımlanan güncel analizde, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkileri değerlendirildi. Kuruluş, askeri ve siyasi gerginliğin kısa süreli olması halinde Türkiye’nin kredi notu ve bankacılık sistemi üzerindeki risklerin kontrol edilebilir seviyede kalacağını öngörüyor.

Sıkı para politikası ve enflasyon beklentisi

Analizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 Mart itibarıyla uygulamaya koyduğu tedbirlerin, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı net bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı. Para politikasının sıkı duruşunu koruyacağı belirtilen raporda, 2026 sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Bu tablonun, enflasyonun yıl sonunda yüzde 25 seviyesine gerileme hedefini desteklediği kaydedildi.

Petrol fiyatları ve mali alan vurgusu

Fitch, Türkiye'nin akaryakıt fiyat mekanizmasını fiyatları baskılayacak şekilde yeniden devreye aldığına dikkat çekti. Geçen yıl bütçe açığının GSYH'ye oranındaki 2 puanlık iyileşmenin, olası maliyetleri karşılamak için gerekli alanı sağladığı aktarıldı. Öte yandan analizde, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesinin enflasyon baskısı yaratabileceği ve cari açığı büyütebileceği uyarısı yapıldı.

Bankacılık sektörünün dayanıklılığı

Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelere de yer verilen analizde, bankaların mevcut likidite ve sermaye tamponlarının, faaliyet koşullarından kaynaklanabilecek riskleri göğüslemek adına genel olarak yeterli olduğu ifade edildi.



