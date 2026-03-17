Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti.

Ayrıca görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durum da görüşüldü.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.